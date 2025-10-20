José Antonio Kast cree que si Jaime Guzmán estuviese vivo la UDI "seguramente sería distinta"

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a su relación con el fundador de la UDI, Jaime Guzmán y volvió a responder con dureza a Evelyn Matthei, tras los comentarios de la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas luego de la columna “Parásitos”.

“Yo fui amigo de Jaime, compartí mucho con él, mi señora fue su alumna (...) y creo que a esta altura no vale la pena discutir sobre ese tema”, señaló en entrevista con T13 Radio.

“Alguien decía que, si Jaime Guzmán estuviera vivo, la UDI sería distinta, y yo creo que en parte tiene razón porque yo al menos me alejé de la UDI cuando dije ‘yo no tendría cómo decirle a mi hijo que haga el mismo recorrido político que hice yo’, a cualquiera de mis hijos”, aseguró.

“Esto porque yo entré con una convicción de que íbamos a plantear ciertas cosas de manera directa, Guzmán tenía su mirada de lo que era la política en general, la derecha, el centro, la izquierda, y eso se fue diluyendo”, afirmó.

Luego planteó: “Si hubiese estado vivo Jaime Guzmán, si no lo hubieran asesinado terroristas, bueno, ¿la UDI sería distinta? Es lo más probable".

“Algunos nos retiramos de la UDI en 2016, si Guzmán hubiese estado vivo, manteniendo esa línea, puede ser que no”, aseguró.

“Yo diría que frente a los resultados electorales las pieles están más sensibles. Esto de plantear por quién votaba Jaime Guzmán no habría sido tema, si no estuviéramos en una disputa tan intensa por el tema electoral y si no hubiera una elección parlamentaria de por medio”, sostuvo.

“Claro, porque la UDI ahí siente que muchas personas que apreciaban a Jaime Guzmán podrían no votar por sus parlamentarios. Si sus parlamentarios mantienen la línea que planteaba Guzmán en los distintos temas de políticas públicas, yo creo que no deberían tener ningún problema y por eso yo digo, para qué enfrentarse con algo que en principio a las personas comunes y corrientes no lo tienen en su memoria directa”, añadió.

“Y respecto a la columna ‘Parásitos’, yo digo que alguien de la UDI que no haya apitutado a alguien en un cargo de confianza (...) no tiene porqué sentirse afectado”, señaló.

Sobre los dichos de Matthei, Kast defendió: "Nosotros tenemos tremendas personas y en las áreas donde nosotros hemos levantado temas, claramente tenemos tremendo equipo".

“Entiendo que hay un estilo distinto de hacer campaña. Lo comprendo en la vorágine o en el fragor de la discusión. No lo comparto porque nosotros en general no hablamos de sus equipos. Ella tendrá sus razones de porqué tiene a las personas que tiene en las distintas áreas”, agregó.

