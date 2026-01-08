José Antonio Kast confirma que el próximo 20 de enero anunciará a los miembros de su gabinete

El presidente electo José Antonio Kast confirmó este jueves que el 20 de enero anunciará a los miembros de su gabinete, sin avanzar nombres.

A su llegada al foro Icare para reunirse con lideres empresariales del país, Kast expresó que "no voy a confirmar a nadie, porque la prensa después dice, no, ya confirmaron a las personas".

"No, el día 20 de enero vamos a confirmar, día martes 20 de enero vamos a confirmar a quienes van a formar parte del gabinete. Ahí van a saber si hay biministros, triministros y más. O quizás no", enfatizó.

En cuanto a su polémica foto con el presidente argentino Javier Milei, dijo que "fue bonita la motosierra. Pero nosotros no usamos motosierras, porque de nuevo, los medios especulan, y está muy bien porque es su labor, de que uno toque una motosierra y dice, 'ah, va a pasar la motosierra'. Yo nunca he usado una motosierra".

En ese sentido, expresó que "creo que uno puede llegar a los mismos lugares de acuerdo a la realidad de cada país. Cada país tiene su propia realidad".

