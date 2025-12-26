José Antonio Kast comienza a delinear un comité político reducido y de alta confianza

A poco más de dos semanas del plazo que él mismo se impuso para dar a conocer a su gabinete, el Presidente electo José Antonio Kast comienza a delinear el diseño político que marcará el inicio de su administración. La idea central apunta a un comité político reducido, integrado por figuras de alta confianza y con foco en la toma rápida de decisiones.

Así lo explicó Martín Arrau, exjefe de campaña de Kast en la segunda vuelta, quien sostuvo en el programa Tolerancia Cero de CNN que "una opción es mantenerlo chico para dedicarlo a la política o que sea ampliado con los partidos que estén dentro de esto". A ello agregó la posibilidad de crear una instancia paralela enfocada en las prioridades del inicio del mandato. "Tener un comité aparte dedicado a este gobierno de emergencia donde estarían Seguridad y los ministerios sectoriales que tengan que ver con esto", afirmó.

Según lo consignado por El Mercurio, el objetivo es contar con un espacio acotado de deliberación, que permita agilidad y coordinación directa con el Presidente electo. En ese marco, aún se define la conformación final de la coalición de gobierno, particularmente a la espera de la decisión del Partido Nacional Libertario sobre su eventual incorporación al gabinete. Por ahora, el escenario apunta a que el Partido Republicano compartiría responsabilidades con la UDI y Renovación Nacional, colectividades que se perfilan para asumir carteras clave como Interior y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

En el caso del Ministerio del Interior, el nombre que ha ido tomando fuerza es el de Claudio Alvarado (UDI), quien aparece como el principal favorito para transformarse en la futura “mano derecha” de Kast. Alvarado se integró a la campaña en la segunda vuelta y actualmente cumple funciones en el proceso de traspaso de mando, coordinándose con el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde. El militante gremialista cuenta con experiencia previa como subsecretario y ministro de la Segpres durante el gobierno de Sebastián Piñera, además de una relación de larga data con Kast, con quien trabajó en la Cámara de Diputados en 2007. Según fuentes cercanas, el propio Presidente electo habría solicitado a la UDI su incorporación al equipo.

Para la Segpres, la carta que lidera las preferencias es el ex presidente del Senado, José García Ruminot (RN), quien culmina su período parlamentario en marzo. Su extensa trayectoria en el Congreso, con más de 35 años de experiencia, es vista como una ventaja para el rol de enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo. Su nombre fue destacado públicamente por Kast durante el cierre de campaña en Temuco, ocasión en la que señaló: "Gran senador. Si hay alguien que sabe de presupuesto es José García Ruminot. Hemos tenido nuestras diferencias en alguna ley de Presupuestos, algo nos habremos dicho, pero eso hace más valioso que esté acá (...). El senador es muy mateo, no se le pasaba ninguna coma. Vamos con todo, senador".

No obstante, García Ruminot no es la única alternativa. También figura el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), quien pese a no haber logrado la reelección ha liderado las negociaciones por las mesas del Congreso, experiencia que podría jugar a su favor. Con menos opciones aparece el exdiputado Diego Paulsen (RN), cuyo rol en la campaña de Evelyn Matthei fue evaluado de manera crítica dentro de su partido.

En materia económica, dos nombres concentran las miradas para Hacienda: el asesor económico de Kast, Jorge Quiroz, y José Luis Daza, actual viceministro de Economía de Argentina, a quien se le habrían ofrecido distintos cargos, incluyendo la posibilidad de asumir como ministro de Hacienda o liderar un esquema de triministerio en Economía, Energía y Minería.

Tras el triunfo electoral, la periodista Mara Sedini asumió como vocera de la Oficina del Presidente electo, lo que abre la posibilidad de que integre el futuro gabinete como vocera de Gobierno. También se ha planteado su nombre para la Subsecretaría de la Niñez. En paralelo, algunos sectores impulsan el regreso del Ministerio de Desarrollo Social al comité político, cartera que fue reemplazada por la de Mujer y Equidad de Género durante la actual administración. Para ese ministerio, surge como opción la socióloga María Jesús Wulf, cercana a Kast desde los inicios de Acción Republicana y parte del equipo que elaboró el programa de gobierno.

Las mayores incógnitas, por ahora, están en el rol que podría asumir el Partido Nacional Libertario. En el entorno del Presidente electo ven con buenos ojos la incorporación de Johannes Kaiser, incluso como eventual ministro de Defensa, cartera que podría integrarse al comité político. Sin embargo, desde el partido advierten que el diputado no podría asumir por un criterio interno que evita vínculos familiares con parlamentarios en ejercicio, considerando que su hermana Vanessa Kaiser fue electa senadora por La Araucanía. El propio Kaiser aseguró en redes sociales que "no han habido ofertas" y que "no tengo la intención, por supuesto, de terminar siendo un personaje de efímero paso por un gabinete, esa no es la idea".

Pese a ello, Claudio Alvarado señaló que se encuentra en evaluación que "no exista una relación entre autoridades del Ejecutivo con autoridades elegidas democráticamente del Parlamento, para tratar de evitar malas interpretaciones, eventuales conflictos de interés (...) pero no es una norma que esté fijada en piedra, siempre pueden existir excepciones".

Otra definición pendiente es quién liderará el Ministerio de Seguridad Pública, una de las piezas centrales del denominado “gobierno de emergencia” que Kast busca instalar. El principal obstáculo es que varios de los nombres que trabajaron en las propuestas de seguridad resultaron electos para el Congreso, entre ellos los senadores Cristián Vial y Rodolfo Carter, además del diputado Enrique Bassaletti. Aun así, no se descarta que alguno de ellos pueda integrarse al gabinete, pese a su reciente elección parlamentaria.

