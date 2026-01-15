José Antonio Kast anunció que se revisará la viabilidad financiera del FES y Sala Cuna

El presidente electo José Antonio Kast anunció que su equipo económico evaluará la viabilidad financiera de proyectos relevantes del Gobierno, como el Fondo de Educación Superior (FES) y Sala Cuna Universal, antes de seguir adelante con esas iniciativas

“Para nosotros es muy importante este proceso de traspaso de información para darle continuidad a la labor administrativa”, señaló Kast luego de reunirse en La Moneda con el Presidente Gabriel Boric para abordar estos temas, además del traspaso de mando.

“Hemos concordado que, previo a eso, nuestros equipos económicos puedan tener una conversación, ya que hay proyectos de ley en curso y para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales, es muy relevante”, enfatizó Kast.

“Para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el Gobierno son relevantes, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes, porque eso también va de la mano de lo que es el reajuste”, añadió.

“Es cierto que ha habido algunos repuntes en los ingresos por el aumento del valor del cobre, pero para ser muy responsables, uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo para que no se creen falsas expectativas”, advirtió para luego recalcar que ha visto “buena disposición del Presidente de la República” para abordar estos temas.

En cuanto a los Servicios Locales de Educación Pública, expresó que “nuestra propuesta en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados y no avanzar mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo”.

“Hay estudios que dicen que ha habido una mejora, pero tenemos que sentarnos y ver si esa mejora es solo en las zonas urbanas, si eso afecta a las zonas rurales, porque como se concentró todo, a veces las zonas rurales quedan en una situación desfavorable”, cerró.

