José Antonio Kast anunciará este viernes a delegados presidenciales y la próxima semana serán presentados los subsecretarios

La agenda internacional del Presidente electo, José Antonio Kast, sufrió un tropiezo tras la cancelación de su vuelo a El Salvador.

El viaje, que debía realizarse desde República Dominicana con escala en Miami, se suspendió por las malas condiciones meteorológicas en Estados Unidos.

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconoció que el itinerario está en revisión: “Las contingencias operativas propias del viaje pueden sufrir alguna alteración en el regreso del Presidente. Por lo tanto, todo el calendario que él tenía prefijado se está reevaluando en función de esas circunstancias”.

Ante este escenario, se decidió que el fundador del Partido Republicano anuncie este viernes a sus delegados presidenciales, mientras que los subsecretarios serán presentados la próxima semana.

Cabe señalar que el Mandatario electo tiene previsto viajar a Panamá para participar en el Foro Económico e Internacional de América Latina y el Caribe, además de sostener reuniones bilaterales con otros jefes de Estado.

Su visita a El Salvador, donde planeaba recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo y reunirse con Nayib Bukele, sigue siendo incierta.

PURANOTICIA