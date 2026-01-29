José Antonio Kast alista gira europea para estrechar lazos con líderes conservadores

El Presidente electo, José Antonio Kast, ha optado por priorizar una intensa agenda internacional en las semanas posteriores a su victoria electoral, con una serie de viajes orientados a consolidar vínculos políticos y proyectar su futura política exterior.

Su primera salida fue a Argentina, seguida de visitas a Ecuador y Perú. Posteriormente inició una gira por Centroamérica que incluyó paradas en República Dominicana y Panamá, y que concluirá este viernes en El Salvador, donde tiene previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele y conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot.

El recorrido enfrentó modificaciones debido a dificultades climáticas, lo que obligó a reprogramar parte de las actividades en San Salvador y ajustar compromisos en Chile, incluyendo cambios en la fecha de presentación de los subsecretarios.

La agenda internacional del Mandatario electo continuará sin pausa. Tras su regreso al país, viajará a Europa para una gira que se extenderá durante la próxima semana.

El primer destino será Bruselas, en Bélgica, donde se espera que participe en la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en el Parlamento Europeo, organizada por el Political Network for Values, una red que agrupa a líderes y organizaciones conservadoras a nivel global.

Kast mantiene una relación activa con esta organización y su directora ejecutiva, Lola Velarde, estuvo presente en Chile durante la segunda vuelta presidencial de diciembre.

Luego, el Presidente electo se trasladará a Italia para reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni, en una cita orientada a profundizar los vínculos con gobiernos europeos de derecha y centroderecha. Ambos líderes mantienen una relación cercana y existe expectativa de que Kast asista al cambio de mando.

La gira culminaría en Hungría, donde se contempla un encuentro con el primer ministro Viktor Orbán, referente del nacionalismo conservador en Europa, aunque la reunión aún está por confirmarse.

Tras su regreso, Kast tomará un periodo de descanso en Puerto Varas entre el 7 y el 17 de febrero. Luego retomará su agenda internacional con un viaje a Estados Unidos.

