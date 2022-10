Jorge Tarud renuncia al PPD: "Cuando no se concuerda con las posturas oficiales, es mejor dar un paso al costado"

A través de sus redes sociales, el ex diputado del Partido por la Democracia (PPD), Jorge Tarud Daccarett, anunció su renuncia a esta tienda política.

A través de sus redes sociales, señaló que "he meditado profundamente y he tomado una decisión con cierta tristeza. He renunciado a mi militancia en el Partido por la Democracia".

Esto, porque "cuando no se concuerda con las posturas oficiales del partido, es mejor dar un paso al costado", según explicó.

También agradeció "a quien en momentos difíciles para el país, cuando teníamos que luchar para recuperar nuestra tradición democrática, tuvo la valentía de liderarnos y fue nuestro primer presidente del partido: don Ricardo Lagos Escobar".

Tarud se mostró a favor de la opción del Rechazo en el Plebiscito de nueva Constitución que se votó el pasado 4 de septiembre, y que ahora tiene nuevos diálogos por escribir una Carta Magna.

Tarud es uno de los miembros fundadores del PPD en 1987, tienda a la que representó en cuatro periodos como diputado, además de ser precandidato presidencial en la elección del 2021.

PURANOTICIA