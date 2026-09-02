Johannes Kaiser vuelve a arremeter contra el Presidente Kast por no indultar a uniformados presos por violaciones a los DD.HH.

El timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, reiteró sus críticas al Presidente José Antonio Kast por no cumplir con la promesa de indultar a los uniformados presos por violaciones a los derechos humanos en dictadura y estallido social.

En el programa «Me enteré por la prensa», de Canal 13, Kaiser señaló que "el Presidente de la República tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma, que tienen que ver con sus facultades como jefe de Estado. En ese sentido, tiene que responderse a sí mismo, a su conciencia y por supuesto a quienes en su momento les hizo una promesa".

"En segunda vuelta, la votación fue para evitar que llegase una comunista al Gobierno. Efectivamente, muchos de nosotros –yo incluido– fuimos parte de Republicanos y esperábamos que se cumpliesen ciertos compromisos, pero por lo que veo, es más importante no decepcionar a la extrema izquierda que tiene a todos sus terroristas indultados", añadió.

"Me habría gustado que Chile se hubiese hecho adulto desde el punto de vista político histórico y si fuimos capaces de aceptar o entender el indulto al Mapu Lautaro, asesinos de niños con sus bombas, y entendimos la necesidad de una reconciliación en esa materia, me hubiese gustado que eso hubiera existido desde el otro lado", agregó.

También anunció que "vamos a conmemorar el 11 de septiembre, creemos que es un momento doloroso, pero es también un momento en el cual –en nuestra opinión– Chile se libera de la amenaza de permanecer siendo un país satélite de la Unión Soviética y de Cuba".

"Recordando también a todos aquellos que murieron en combate, hubo cientos de uniformados fallecidos y tratar de aprender de la historia para que no se repitan este tipo de circunstancias que han generado esta herida tan profunda", cerró Kaiser.

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