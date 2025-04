Johannes Kaiser tras comparaciones con otros mandatarios: “Yo no soy Milei ni Bukele”

Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), se mostró molesto con que lo comparen con el presidente argentino Javier Milei y con el gobernante de El Salvador Nayib Bukele, afirmando que se trata de una “simplificación espantosa”.



“Sigue siendo una simplificación espantosa ¿Qué es lo que sucede? Yo no soy Milei ni soy Bukele, cada persona tiene su propio carácter, tiene su propia forma de hacer las cosas. Milei, por ejemplo, se comprende solamente en una Argentina que es como es Argentina. Y Bukele probablemente es propio o es el resultado de lo que es la idiosincrasia de El Salvador. Otra cosa son las medidas”, señaló el diputado en entrevista con Radio Cooperativa.



Kaiser ironizó con que lo trataban de “quiltro” al señalar que él es una mezcla de ambos mandatarios por las medidas que han aplicado en economía y seguridad. “Los idearios pueden ser encarnados por una persona en un momento determinado, pero los idearios en sí mismos valen, porque la gente adhiere a ellos”, agregó.



En esa línea, explicó que, a diferencia de El Salvador, él está proponiendo el aumento en 90.000 plazas de cárceles de baja seguridad, no de alta seguridad.



“¿Para qué? Para descomprimir las cárceles que tenemos en este momento, porque construir cárceles de baja seguridad es mucho más barato que las de alta seguridad y porque queremos que todo delito pague", aseguró.



Johannes Kaiser, además, dijo que, de acuerdo a sus sondeos, existe un "empate técnico" entre él y la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.



El parlamentario sostuvo que su decisión de seguir con su candidatura se debe a que "existía una campaña para aprovecharse de esto y dar una imagen de que yo estaba dispuesto a bajarme a todo evento, de que habría negociaciones conmigo respecto de que quería bajar mi candidatura y decidí despejar toda duda".



"Estaba intranquilizando a la gente que está respaldando la candidatura que yo represento y estaba generando dudas, y cuando ya estás en ese punto tienes que salir a dar confianza y a mí me toca quemar los navíos no más", aseguró.



Para Kaiser, "la oferta (de candidatos) no daña a la democracia (...) que no sean hipócritas -en Chile Vamos- porque cuando se les ofreció negociar una base política de mínimos comunes no respondieron y nunca levantaron el teléfono para hacer una invitación oficial respecto de primarias".

"Señor Guillermo Ramírez, señora Evelyn Matthei, ninguno de ustedes tomó contacto oficial con nosotros, para nada, todo fue por la prensa y porque fue una campaña de prensa y a mí me molesta profundamente que no se trabaje con la verdad", lamentó.



En otro tema, el candidato del Partido Nacional Libertario, planteó la idea de eliminar los ministerios de la Mujer, Trabajo y Desarrollo Social y convertirlos en subsecretarías bajo un mismo techo.



“Se transformarían en subsecretarías, de un Ministerio de Capital Humano (...) Desarrollo Social se sumaría en ese mismo ministerio. Ministerio del Trabajo, Mujer, Desarrollo Social, deberían estar bajo un techo, pues usted no puede generar políticas sectoriales como se están haciendo ahora sin generar desórdenes", aseguró.



El candidato cree que si las carteras de la Mujer y del Trabajo, hubiesen estado bajo un mismo techo, "probablemente no habrían avanzado ciertas legislaciones a lo que han conducido es aumentar el desempleo femenino en esta administración. Por ejemplo, la Ley Karín". A su juicio, "la norma está mal hecha y hay gente que abusó de la norma".

