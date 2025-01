Johannes Kaiser supera por primera vez a José Antonio Kast en sondeo presidencial que sigue liderando Evelyn Matthei

Los resultados de la última encuesta Plaza Pública de Cadem dan cuenta que Johannes Kaiser superó por primera vez a José Antonio Kast en las preferencias presidenciales espontáneas, con un 10% frente al 9%.

El "libertario" ocupa ahora el segundo lugar, tras Evelyn Matthei, quien se mantiene primera con un 23%, aunque experimentó una caída de 3 puntos.

En los lugares siguientes, la ex Presidenta Michelle Bachelet se sitúa en el cuarto lugar con un 5%, perdiendo 2 puntos; seguida por Tomás Vodanovic, con un 3%; y Carolina Tohá con un 2%. Un 38% de los encuestados no sabe o no responde.

Aunque Matthei sigue liderando en todos los posibles escenarios de segunda vuelta, la diferencia con Bachelet se reduce considerablemente, quedando en solo 4 puntos (47% frente a 43%).

En contraste, la ex Alcaldesa de Providencia tiene una ventaja de 24 puntos sobre José Antonio Kast (52% frente a 28%), 38 puntos sobre Carolina Tohá (61% frente a 23%), 18 puntos sobre Claudio Orrego (53% frente a 35%), 37 puntos sobre Johannes Kaiser (58% frente a 21%) y 26 puntos sobre Eduardo Frei (55% frente a 29%).

En cuanto a la gestión del Presidente Gabriel Boric, un 31% aprueba su administración, lo que representa un aumento de 3 puntos.

Como contraparte, un 61% de los encuestados dice que la desaprueba, con una leve disminución de 1 punto respecto a la medición anterior.

Sobre la reforma de pensiones, un 71% considera que es fundamental que se apruebe antes de que termine el gobierno actual, y un 35% cree que es probable que eso ocurra, lo que supone un aumento de 19 puntos respecto a julio.

Además, aunque el 54% prefiere que el 6% extra de cotización vaya en su totalidad a la cuenta individual del trabajador, un 62% estaría de acuerdo con destinar un 0,5% de este porcentaje a un fondo de compensación de género, y un 55% apoyaría que un 1,5% se utilice para un préstamo estatal destinado a mejorar las pensiones actuales.

En cuanto a la licitación de fondos, el 68% está de acuerdo con cambiar de AFP a una que cobre comisiones más bajas, manteniendo la libertad de elección, mientras que solo el 7% estaría de acuerdo con un cambio sin su consentimiento previo.

Finamente, sobre la evaluación de figuras políticas, Tomás Vodanovic sigue siendo el mejor evaluado, con un 73% de imagen positiva, seguido por Claudio Orrego (67%), Evelyn Matthei (65%) y el nuevo alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (60%).

En el 10º puesto aparece la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien registra un 54% de evaluación positiva y un 34% de rechazo. En el 13º puesto entra la senadora de la región de Valparaíso, Isabel Allende, con 43% de imagen positiva y un 47% que la evalúa de forma negativa. Cabe hacer presente que ambas son las únicas políticas de la V Región que aparecen entre las 34 principales figuras políticas del país.

PURANOTICIA