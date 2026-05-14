Johannes Kaiser reconoció haber participado de "acciones obstruccionistas" en el Congreso: "Las iniciativas de Boric eran horribles"

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró que “esperaba algo bastante más grande” del proyecto de Reconstrucción Nacional y reconoció de haber participado de "acciones obstruccionistas" dentro del Congreso.

En entrevista con radio Pauta, el exdiputado adelantó que en la Comisión de Medio Ambiente "vamos a meterle indicaciones para cambiar el eje con que está funcionando la permisología medioambiental”.

Añadió que “no puede ser que tú te demores en Chile casi cinco o seis años en recibir un permiso ambiental”.

Sobre este punto, propuso un cambio de enfoque respecto de la relación entre el Estado y las actividades económicas. “Actuar desde la sanción, no desde el permiso. Las instituciones deben concentrarse en fiscalizar el cumplimiento de normas técnicas y no en establecer barreras previas”, propuso.

En relación al artículo de la megarreforma vinculado a propiedad intelectual e inteligencia artificial, el excandidato aseguró que existe una línea que su sector no está dispuesto a cruzar. “La propiedad para nosotros es siempre una línea roja. No se lo toleramos a Boric, no se lo vamos a tolerar a José Antonio Kast tampoco”, afirmó.

Sobre la postura de la oposición al plan de Reconstrucción Nacional, Kaiser comentó: “Lo reconozco con todas sus letras, yo en algún momento participé de acciones obstruccionistas dentro del Congreso, entre otras cosas, porque las iniciativas del Gobierno de Boric eran horribles de malas, pero nosotros siempre estábamos buscando en algunas iniciativas, algún punto de negociación a cambio de no ser obstruccionistas, queríamos algo. Porque aquí nunca han articulado un listado de demandas”, señaló.

Agregó que "nunca han pedido literalmente sentarse con el ministro y presentar un listado de demandas".

En este contexto, planteó que tanto el Frente Amplio, como el Partido Comunista y algunos parlamentarios de centroizquierda, "tienen que decidir qué rol quieren jugar, si van a jugar el rol de interlocutores válidos o si van a jugar el rol de volver a ser los cabros de porquería que fueron hasta el 18-10".

El exparlamentario se refirió, además, a los primeros dos meses del Gobierno de Kast: “Nosotros, los nacionallibertarios, por lo que es el tema de instalación, le dimos al gobierno tres meses y estamos todavía a 28 días para salir a sacarse un poco de la mugre. (…) Si hay un tema de gestión en un ministerio, evidentemente vamos a tener un problema”, aseguró.

El presidente del PNL comentó también la situación en seguridad y afirmó que, “los problemas actuales requieren una coordinación más amplia entre distintas instituciones del Estado. El problema no es solamente un problema de gestión puntual”, indicó.

Finalmente, respecto de las polémicas declaraciones presidenciales sobre migración irregular y la salida de cientos de miles de personas del país, Kaiser tomó distancia de la explicación entregada por el Mandatario. “No fue una metáfora. En los mejores casos, una hipérbole”, afirmó.

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