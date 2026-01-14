Johannes Kaiser por conformación del gabinete de José Antonio Kast: "Una figura como la mía no es cómoda"

El diputado Johannes Kaiser entregó sus motivos luego de confirmar que no será parte del futuro gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast.

En conversación con Infinita, el presidente del Partido Nacional Libertario dijo que "esto tiene que ver con un tema de diseño político. Yo creo que el Presidente electo tiene sus acentos puestos en otra parte, especialmente en el tema económico, y probablemente no quiere entrar a hacer lo que se hace en muchos Gobiernos que es empezar a negociar y transar dentro de su propia coalición, y una figura como la mía en ese sentido no es cómoda".

El excandidato presidencial sostuvo que "para poder llevar a nuestra base convencida a integrar un proyecto político que no era el nuestro, evidentemente que tenemos que decir cuál es el marco de operaciones en que nosotros vamos a operar. Eso es algo que es un camino de pacificar relaciones".

Por otro lado, argumentó que "la nueva administración pretende impulsar una agenda que no es una agenda que sea integrable con la del Partido Nacional Libertario".

"Si usted quiere alcanzar hasta la centroizquierda, evidentemente que usted mientras más trata de avanzar en una dirección donde hay visiones políticas no necesariamente compatibles, cada vez tensiona más lo que son su base más sólida", añadió.

Y recalcó que "la mejor respuesta la puede dar el propio Presidente electo, cómo está diseñando su gabinete, cuál es el objetivo, cuáles son los alcances. Yo solamente puedo especular".

