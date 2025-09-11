Johannes Kaiser pidió tener "confianza" en su candidatura por el PNL "para hacer las cosas distinto"

En su mensaje final en el debate, el actual diputado y aspirante a La Moneda declaró que ""nosotros venimos aquí a pedirle su confianza al Partido Nacional Libertario para esta candidatura, para hacer las cosas distinto, para servirlo a usted, porque usted es el patrón, usted es el ciudadano".
Johannes Kaiser pidió a los chilenos tener "confianza" en su candidatura por el Partido Nacional Libertario.
En su mensaje final en el debate presidencial, el actual diputado declaró: "Compatriotas, hay tantos problemas que estamos enfrentando, problemas de desempleo económico, problemas de inseguridad, problemas de control de frontera, el narcotráfico tiene ocupado grandes espacios en nuestras ciudades. Ustedes lo saben. Siempre la respuesta va a ser la misma de aquellos que no quieren solucionarlo. Es demasiado complicado, es demasiado difícil. Las listas de espera, demasiado complicado, demasiado difícil. La educación se derrumba, es todo demasiado complicado, demasiado difícil. Les voy a decir una cosa, no es tan complicado cuando uno tiene la voluntad de hacer las cosas".
Agregó que "uno tiene que tener la voluntad de entrarle al sistema, ese sistema que se está sirviendo a sí mismo, que no le está sirviendo a usted, señora, que no le está sirviendo a usted, señor. Es un sistema que se ha transformado, se come a sí mismo mientras deja de lado a los ciudadanos, que debiesen ser los señores, que son nuestros señores".
Finalmente, sostuvo que "nosotros venimos aquí a pedirle su confianza al Partido Nacional Libertario para esta candidatura, para hacer las cosas distinto, para servirlo a usted, porque usted es el patrón, usted es el ciudadano".
