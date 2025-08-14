Johannes Kaiser inscribió en el Servel su candidatura presidencial por el Partido Nacional Libertario

El fundador del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, inscribió este jueves su candidatura presidencial ante el Servicio Electoral (Servel), a la espera de la ratificación oficial del organismo.

Tras cumplir con el trámite, el diputado se refirió a la carrera a La Moneda en un punto de prensa. “Yo creo que de la mano de este entusiasmo efectivamente se pavimenta el camino del proyecto político que ofrece la recuperación de nuestra seguridad, la recuperación del control de nuestras fronteras, la expulsión de cientos de miles de personas de origen extranjero que se encuentran en Chile, que están de manera ilegal acá, que ofrece el transformar a Chile en el mejor país del mundo para ser mamá. Eso es parte de nuestro programa”.

“Este es un programa que ofrece a la gente el fin de las contribuciones, la reducción de impuestos, reducción del Estado, una reducción en tantos campos donde ha ido transformándose en un cáncer la administración pública en vez de una ayuda. Y, por supuesto, tenemos un proyecto revolucionario para la educación, para los profesores y en salud”, agregó.

DICHOS DE KAST

El parlamentario también tuvo palabras para su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien generó polémica por sus declaraciones en las que aseguró que “el Congreso no es tan relevante como imaginan”.

En relación a las intervenciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y de la ministra de la Secretaría General de, Camila Vallejo, el candidato libertario indicó que “creo que están haciendo un escándalo en un vaso de agua, no sé por qué tanta atención a lo que dijo el señor Kast. Supongo que es interesante para su campaña, no para la mía. La potestad reglamentaria no es ninguna novedad”.

“Esto es parte de lo que es el ordenamiento constitucional de Chile y en ese sentido creo que lo que se está levantando por parte de la izquierda es fake news, literalmente. Honestamente no veo por qué siguen con este cuento”, cerró.

