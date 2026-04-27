Johannes Kaiser exige indulto para carabineros condenados por el 18-O: "Fueron daños colaterales"

Durante la conmemoración del aniversario 99º de Carabineros que se celebra este lunes, una particular petición fue dirigida hacia el Gobierno por parte de Johannes Kaiser. A través de una conversación con T13, el presidente del Partido Nacional Libertario y exabanderado presidencial manifestó su deseo de que el Ejecutivo otorgue un perdonazo a los uniformados sentenciados por su accionar durante el estallido social. Al respecto, el parlamentario indicó: "espero que este lunes también se anuncie, ojalá, el indulto de distintos carabineros que fueron condenados en el marco de lo que fue la defensa de nuestra democracia el 18-10".

Al abordar las penas dictaminadas contra los efectivos policiales, el legislador apuntó sus críticas hacia el sistema judicial. En ese sentido, argumentó que "Tribunales tampoco es una institución perfecta, sabemos que habiendo grandes magistrados, hay otros que no son tan grandes; se dejan tensionar por el ambiente político y presiones políticas".

Profundizando en los criterios jurídicos aplicados, Kaiser cuestionó duramente las tipificaciones penales utilizadas contra los funcionarios. "Cuando usted termina condenando a una persona por apremios ilegítimos, torciendo la norma en la práctica (...) porque cuando una persona está en un piquete de carabineros, controlando el orden público, y utiliza una escopeta antidisturbios, la figura por la cual se podría perseguir sería violencia innecesaria. Pero utilizar una figura de apremios ilegítimos, es una decisión política de la fiscalía y de tribunales dejar pasar una manipulación de ese tipo", sostuvo con firmeza.

El diagnóstico del dirigente opositor también incluyó un reproche al mundo parlamentario y gubernamental frente a las consecuencias de la crisis. Sobre este punto, sentenció que "le falta coraje coraje a la clase política. En la medida que el 18-10 lo sufrimos todos, en la medida en que Carabineros se retiró de las poblaciones, de ciertos espacios públicos, ¿quién ocupó eso? El narco".

En la misma línea, el excandidato a La Moneda justificó el uso de la fuerza estatal ante escenarios de alta conflictividad, reconociendo las posibles secuelas de dichas intervenciones. "Tenemos que hacernos cargo de una vez por todas. Si existe un fenómeno tan violento como fue el 18-10 u otro fenómeno del mismo tipo, la fuerza del Estado responde, a veces efectivamente se producen daños colaterales", admitió.

Asimismo, hizo una distinción respecto a las responsabilidades de mando y la persecución penal que enfrentan los subalternos. Para ilustrar su postura, el político añadió: "Si usted efectivamente se dedica a la tortura, ok, condenen, pero no se puede tener a Carabineros y funcionarios de las FF.AA. todo el rato con el alma en vilo si aparece un fiscal que, después de que ellos hayan cumplido la orden, no persigue al que dio la orden, sino que al que la cumplió, porque con eso usted destruye la capacidad de reacción de nuestras fuerzas".

Finalmente, el líder del Partido Nacional Libertario concluyó su intervención lanzando una dura acusación sobre una supuesta instrumentalización de la justicia. "Yo creo que la izquierda violentista, que está infiltrada en nuestras universidades, pero también en algunos tribunales, sabe eso, y por eso actúa en la guerra a través de los tribunales, eso lo tenemos que parar", aseveró.

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