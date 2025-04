Johannes Kaiser descarta bajar su candidatura presidencial: "Este debate está generando un ruido innecesario"

El candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, aseguró que no se bajará de la carrera presidencial.

Esto porque durante los últimos días han surgido rumores sobre la posibilidad de que el libertario deponga su candidatura a primera a vuelta, ya sea para una eventual primaria con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, o por su caída en algunas encuestas.

Frente a esta situación, el parlamentario despejó las dudas y señaló que “este debate de sí me bajo o no me bajo, está generando un ruido innecesario”.

“En la medida en que las condiciones se mantengan tal como están en este momento, yo no me voy a bajar; si cambian para peor, no me voy a bajar; y si cambian para mejor, tampoco me voy a bajar”, aseguró.

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que una primaria no sería beneficiosa en cualquier circunstancia, y que por las diferencias que se mantienen, es necesario ir con las distintas propuestas políticas a primera vuelta.

Además, añadió que “se dice que se está desaprovechando una oportunidad. Creo que es importante decir que eso que llaman oportunidad, algunos, tiene un costo para el país enorme, que son más de $40 mil millones, que es lo que cuesta realizar primarias de Arica a Punta Arenas, y eso no se ha comentado”.

Cabe mencionar que el plazo final para que los partidos políticos inscriban primarias finaliza este miércoles 30 de abril.

PURANOTICIA