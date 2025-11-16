Johannes Kaiser confirma respaldo a Kast, pero advierte que velarán porque no se abandonen "los principios de la libertad"

Johannes Kaiser fue el segundo de los candidatos presidenciales en reaccionar a los resultados de la contienda electoral de este domingo, donde el candidato del Partido Nacional Libertario reconoció su derrota y, de inmediato, definió su postura para la segunda vuelta, anunciando un respaldo explícito a José Antonio Kast.

“Vamos a respaldar la candidatura de José Antonio Kast en segunda vuelta”, afirmó, dando paso a un extenso mensaje dirigido a sus votantes y al rol que proyecta para su partido en los próximos años.

En su declaración, Kaiser enfatizó que su colectividad buscará mantener presencia en la discusión pública: “Para quedarse en la política nacional, y vamos a velar porque esos principios, que con tanta generosidad han adoptado otros partidos entonces, y que provenían de nuestro programa, se cumplan efectivamente”.

Añadió que “vamos a velar porque no se abandone la sana doctrina de la defensa de los principios de la libertad en un eventual futuro gobierno, vamos a velar porque los derechos de nuestros conciudadanos no sean moneda de cambio en la mesa de los políticos”.

El candidato destacó también la razón de ser del Partido Nacional Libertario y el impacto que atribuye al resultado obtenido: “Esa es la razón por la cual nosotros fuimos llamados a la existencia por la ciudadanía, y esa es la razón por la cual hemos sacado un resultado que quizás decepciona a algunos, debido a las encuestas, pero que en lo que es el impacto político sigue siendo uno de los mejores resultados que ha obtenido una nueva formación en la historia de nuestra república. No le debemos, le debemos favores a nadie, esta campaña se hizo limpiamente”.

Kaiser reivindicó además el estilo de su campaña: “Nosotros hemos hecho de esta campaña, por lo demás, lo más limpia posible, sin recurrir a trucos bajos ni a difamaciones. Hemos, creo yo, establecido un nuevo estándar también estético y político en materia de cómo se hace campaña, y en ese sentido nos llevamos una victoria”. Valoró asimismo el desempeño parlamentario alcanzado: “Nos llevamos una victoria en número de parlamentarios y, por supuesto, en aprendizaje”.

Dirigiéndose a quienes votaron por él, expresó un compromiso a futuro: “A todos nuestros conciudadanos que nos han dado su confianza y que depositaron su confianza al Partido Nacional Libertario, mi compromiso de que no los vamos a decepcionar”. Añadió que “nosotros entendemos en este momento mandatados para defenderlos en todas las instancias que correspondan durante los próximos cuatro años”.

Finalmente, Kaiser cerró con una afirmación sobre la continuidad política de su sector: “Damas y caballeros, el Partido Nacional Libertario acaba de llegar, no tiene ninguna intención de irse y va a seguir ocupando espacio, el espacio que legítimamente se ha ganado en el ecosistema político de nuestro país”.

