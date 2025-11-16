Johannes Kaiser confirma que respaldará "a quien sea que compita con la candidata del Gobierno"

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró tras acudir a votar que apoyará a cualquier candidato de oposición que pase a segunda vuelta.

El abanderado confirmó que si no pasa al balotaje, le dará su “respaldo irrestricto a quien sea que compita con la candidata del Gobierno”.

El diputado expresó a Mega que tomaba este día de elecciones “con un poco de estoicismo”.

“Es decir, estoy postulando una pega, a un trabajo muy importante, pero la vida tampoco se termina si no gano. Tenemos otro tipo de proyectos que hay que seguir impulsándolos, ciertos deberes que cumplir”, expresó.

Este proceso, añadió, “es un poco más que una pega, evidentemente. Pero lo que más me ha marcado ha sido el viaje”.

Tras emitir su sufragio, el abanderado indicó respecto a Jeannete Jara que "lo que hace la señora Jara es tratar de que convencernos de que ella, que es el lobo, se ha transformado en vegetariana y quiere que las ovejas voten por ella".

PURANOTICIA