Johannes Kaiser condiciona su apoyo a Evelyn Matthei si pasa a segunda vuelta

El diputado Johannes Kaiser, candidato a la presidencia del Partido Nacional Libertario, aseguró que estaría dispuesto a respaldar a Evelyn Matthei (UDI) en caso de que avance a la segunda vuelta, aunque bajo condiciones específicas.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, Kaiser explicó que su apoyo dependería de ciertas “garantías”. “Por ejemplo, que no van a volver a subir los impuestos, no van a crear nuevos ministerios, de que no van a mantener la frontera abierta (...) primero me tienen que entregar las garantías”, afirmó.

Sobre su postura frente a otros líderes de derecha, Kaiser marcó diferencias tanto con Matthei como con el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast. A la exalcaldesa la calificó como “bastante más de centro que de derecha”, mientras que de Kast dijo que “es mucho más dado a los acuerdos que yo, eso sin duda. Yo estoy hablando de transacciones”.

Asimismo, destacó su visión libertaria y su rechazo a la intervención estatal en aspectos personales y sociales. “Nosotros somos libertarios, yo soy libertario. Eso significa que yo no me meto en la cama de la gente, no me meto en la iglesia de la gente, no me meto en la mente de la gente. Creo que el Estado no debiese involucrarse en ámbitos sociales, porque el Estado no es señor, es supuestamente servidor de la gente”, sostuvo.

Reducción de ministerios



En línea con su visión de un Estado más limitado, Kaiser propuso reducir la cantidad de ministerios, argumentando que muchas carteras deberían volver a ser subsecretarías. “La mayoría de los ministerios deben volver a ser subsecretarías. Agricultura, Pesca, Energía, deben volver a ser subsecretarías. Por ejemplo, de Economía a Medio Ambiente. Si usted ve Obras Públicas, debe integrarse con Bienes Nacionales y con Vivienda”, planteó.

Además, sugirió que el Ministerio de Educación podría fusionarse con Desarrollo Social bajo un modelo similar al Ministerio de Capital Humano implementado en Argentina.

También expresó su postura sobre el Ministerio de la Mujer, señalando que “probablemente” lo transformaría en una subsecretaría debido a que representa “un mal gasto terrible”. Explicó que los recursos destinados a esta cartera no se traducen en beneficios directos, ya que “mientras que son las municipalidades las que terminan cargando el peso de todo lo que son las políticas pro-mujer, se da cuenta que el Ministerio de la Mujer no está haciendo ningún aporte medible”, argumentó.

De esta manera, Kaiser reafirmó su enfoque de reducir el aparato estatal y condicionar su respaldo a candidatos que compartan esa visión.

PURANOTICIA