Johannes Kaiser afirma que "sin dudas" apoyaría otro golpe de Estado en Chile y que el PC "debió haber pasado por tribunales"

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, afirmó que "no tengo vergüenza de lo que represento", en referencia a su respaldo a un nuevo golpe de Estado si se dan las mismas circunstancias que en 1973.

"Usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero yo al menos no le miento sobre quién soy, lo que pienso y lo que quiero para Chile. No tengo vergüenza de lo que represento y eso es lo que me hace esencialmente distinto a la candidatura del oficialismo", publicó Kaiser en su cuenta de X.

De esta manera, ahondó en unas declaraciones al programa «De frente», en las que se refirió al impacto de Jeannette Jara tras su contundente victoria en la Primaria. "No creo que llegue a la Presidencia, pero puede hacer mucho daño siendo quien conduzca la oposición", dijo.

Al ser consultado sobre el golpe de Estado de 1973, Kaiser respondió que “sin duda” apoya un eventual nuevo golpe en circunstancias similares a las de 1973, argumentando que lo apoyaría “con todas las consecuencias”.

Sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, matizó que “no estoy de acuerdo con eso (…) No creo que hayan sido inevitables”. Asimismo, reconoció daños colaterales porque “en un conflicto así evidentemente habría muertos y violaciones a los derechos humanos. Cuando la gente armada se enfrenta, se violan los derechos humanos”.

Además Kaiser propuso ilegalizar al Partido Comunista. “Definitivamente, no estoy de acuerdo con que tengan personalidad jurídica si violentan la ley”, expuso. En esa línea, aseveró que “el PC debió haber pasado por tribunales hace mucho tiempo (…) La Fiscalía debe revisar sus actividades ilegales”.

“El Partido Comunista de Chile es una organización que hace mucho tiempo debió haber sido revisada con mayor atención”, añadió. Insistió en investigar a sus dirigentes y agregó que “la pregunta es por qué la Fiscalía no lo ha hecho”.

Finalmente, Kaiser descartó renunciar a su candidatura pese a malos resultados en encuestas. “No retiro mi palabra. Aunque quede debiendo, es lo único que tengo: mi credibilidad”, expuso.

