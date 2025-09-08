Johannes Kaiser acusó al timonel de la UDI de “levantar falso testimonio” sobre su campaña presidencial

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, acusó al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, de “levantar falso testimonio”, luego de que en una entrevista en Canal 13 dijera que el diputado quería eliminar el Banco Central.

En una actividad de campaña en Las Condes, el abanderado negó lo afirmado por el gremialista. Esto, pese a que su encargado económico Víctor Espinoza -a mediados de agosto- había dicho que, si le pedían cerrar el Banco Central, lo cerraría.

Bajo este marco, Kaiser señaló: “La principal diferencia entre nosotros y por lo menos mi asesor económico, con Guillermo Ramírez, es que mi asesor económico no le va a levantar falso testimonio a Guillermo Ramírez, así como él lo hizo con respecto a nuestra campaña”.

“Si Guillermo Ramírez se anda quejando de que hay activistas en redes sociales levantando falsas informaciones respecto de su candidata, bueno, le recomendaría que siga su propio consejo y no lo haga con nosotros. Nosotros no tenemos en nuestro programa la eliminación del Banco Central”, cerró Johannes Kaiser.

