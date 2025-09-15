Johannes Kaiser acusa al Gobierno de promover la muerte con el aborto y la eutanasia: "En vez de evitar que nos anden matando el Tren de Aragua"

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, volvió a cuestionar con dureza al Ejecutivo por impulsar iniciativas relacionadas con la eutanasia y el aborto legal.

En entrevista con radio Agricultura, el parlamentario profundizó sus declaraciones emitidas el día anterior tras asistir al Te Deum evangélico.

Kaiser acusó al gobierno de priorizar una agenda que, a su juicio, pone en riesgo la vida humana. “Este gobierno, que tiene 2.700.000 personas en lista de espera, a la que se le mueren 40.000 personas en listas de espera, parece que lo único que le preocupa es poder matar más gente o que se pueda matar más gente, ya sea a través del aborto o a través de la eutanasia”, afirmó.

El presidenciable del PNL se refirió en detalle al proyecto de eutanasia, diferenciándolo de los cuidados paliativos. “Y no nos equivoquemos, que aquí no estamos hablando de la eutanasia de una persona que está enferma terminal. Eutanasia no es que te den cuidados paliativos. Eutanasia es que activamente alguien te mate. Es decir, es legalizar el homicidio cuando hay consentimiento”, sostuvo.

Además, expresó su rechazo a lo que considera una estrategia gradual del Ejecutivo: “No me vengan con cuentos. Nosotros sabemos cómo funciona esta gente. Primero le meten la llave y después abren la puerta completa. Esto es La Ventana de Overton. Nos acostumbran a la maldad y cuando te acostumbran a la maldad, después siguen avanzando en la maldad. Y no lo voy a decir de otra manera, es maldad, la falta de respeto a la vida humana”.

Respecto al proyecto de aborto legal, Kaiser criticó la urgencia ingresada por el Ejecutivo y cuestionó su pertinencia en el contexto actual. “Y por lo demás, es interesante que en un país donde tú tienes todo tipo de métodos anticonceptivos, entonces tengan que meter el aborto libre”, señaló.

El diputado también dirigió sus críticas directamente al Presidente Gabriel Boric: “Lo que quieren es simplemente abrir la ventana para la ley de aborto libre. Yo no sé cuál es su problema con las guaguas no nacidas en este gobierno. Pero literalmente esto es Herodes, a ese nivel de maldad. Esto es malo, punto. O sea, no es un tema de discusiones, que vamos a discutirlo, no: el señor Presidente está proponiendo matar guagüitas”.

Finalmente, Kaiser vinculó la agenda valórica del gobierno con lo que considera una falta de acción frente a la criminalidad. “Están muy preocupados de matar gente en vez de evitar que nos anden matando la gente del Tren de Aragua, en vez de evitar que la tasa de homicidios siga disparada”, finalizó.

