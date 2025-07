Johannes Kaiser aclara que no llamó a un nuevo golpe de estado y que no respalda violaciones a DDHH

El candidato presidencial por el Partido Nacional Libertario, diputado Johannes Kaiser, aseguró que fue tergiversado y que jamás ha llamado a una nueva intervención militar.

En el programa "De frente", de Tomás Mosciatti, al ser consultado sobre el golpe, Kaiser respondió que “sin duda” apoyaría un eventual nuevo golpe en circunstancias similares a las de 1973, argumentando que lo apoyaría “con todas las consecuencias”.

Debido a las duras críticas que recibió, Kaiser aclaró que “el desarrollo (de la pregunta) lo dio Tomás Mosciatti: en las mismas condiciones que en 1973. Esa es la pregunta que me hizo, entonces me preguntan ‘usted estaría de acuerdo con un golpe militar si se repitieran las mismas condiciones de 1973’. Le dije que sí. Las mismas condiciones, no otras”.

“Las mismas condiciones significa que la Corte Suprema declara al Presidente fuera de la ley; Contraloría dice que está violando la ley; que el Congreso acuerda solicitarle a las Fuerzas Armadas remover al Presidente de la República, que es lo que pasó en agosto de 1973", detalló.

"Esas son las mismas condiciones. Que hay 10 mil guerrilleros armados, que en Chile no se respetan la Constitución y las leyes; que se asesinan a los opositores políticos. La verdad es que no entiendo el revuelo”, añadió.

En cuanto a las violaciones a los derechos humanos, Kaiser dijo que era completamente previsible. “¿Cree que la Democracia Cristiana no sabía en esa época cuáles iban a ser las consecuencias? O el Partido Radical en su momento. ¿Ellos no sabían cuáles iban a ser las consecuencias de que las Fuerzas Armadas se enfrentaran a diez mil guerrilleros armados?”, preguntó.

“Todos sabían que si hay un golpe de Estado eso va de la mano de la aplicación de violencia, y la aplicación de violencia significa entre otras cosas violaciones a los derechos humanos. ¿Estoy de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos? No, no lo estoy”, concluyó.

