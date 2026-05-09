Joaquín Lavín León cumple prisión preventiva en Capitán Yáber y su exasesor en Santiago 1

Gendarmería aceptó la solicitud de la defensa del exdiputado Joaquín Lavín para cumplir su prisión preventiva en Capitán Yáber. En cambio, su exasesor Emiliano Domínguez fue ingresado al complicado recinto penal Santiago 1.

"Dando cumplimiento a su mandato legal, el día de hoy (viernes) Gendarmería de Chile recibió a los ciudadanos Joaquín Lavín León y Emiliano Domínguez Vallejos, quienes ingresaron al Anexo Capitán Yáber y Centro de Detención Preventiva Santiago 1, respectivamente, con motivo de la prisión preventiva decretada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago", señaló un comunicado.

"Ambos ciudadanos se sometieron al protocolo establecido para el ingreso a un establecimiento penitenciario, incluyendo el procedimiento de clasificación, segmentación y verificación de su estado de salud", cerro la nota de Gendarmería.

Se espera que este sábado, el defensor de Lavín, abogado Cristóbal Bonacic, lo visite en Capitán Yáber para avanzar en el recurso que presentará ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el fin de revertir la prisión preventiva.

“Este es un tema que aún no está cerrado. Todavía quedan una serie de recursos que se van a presentar, de acuerdo a los que son más idóneos”, señaló el abogado tras la audiencia del viernes que dio fin a una semana de formalización.

Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva del exdiputado Joaquín José Lavín León, imputado por la Fiscalía Metropolitana Oriente como autor de los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, ilícitos cometidos entre 2015 y 2026.

El magistrado Daniel Urrutia Laubreaux también ordenó la prisión preventiva del entonces asesor del parlamentario Arnaldo Emiliano Domínguez Vallejos, sindicado por la fiscalía como autor de los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, cohecho y falsificación de instrumento privado mercantil, cometidos entre 2015 y 2025.

En su resolución, el juez dio por acreditada la participación de ambos en todos los delitos que se les imputan y, debido a "la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo; esto es, más de cinco años y un día de cárcel efectiva, incluso pudiendo llegar a más de 10 años de cárcel; es decir, de ser condenados no tendrían posibilidad de penas alternativas, la libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto la prisión preventiva".

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