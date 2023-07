Joaquín Lavín Jr. será llevado al Tribunal Supremo de la UDI tras rechazar acusación constitucional contra el ministro Ávila

Una de las grandes sorpresas que dejó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, fue la votación del diputado UDI Joaquín Lavín León, quien decidió rechazar la acción que buscaba sacar de su cargo al titular del Mineduc.

Y es que a diferencia de toda la bancada gremialista, el parlamentario decidió rechazar la acusación constitucional, la cual no prosperó por no lograr el quórum requerido. Esto, debido a que hubo 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención.

Pero la decisión adoptada por Joaquín Lavín Jr. tuvo rápidas consecuencias, pues la Directiva Regional Metropolitana de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que llevará al Tribunal Supremo del partido al parlamentario de sus filas.

"La Directiva Metropolitana de la UDI, presidida por el señor Carlos Chaparro, ha decidido pasar al Tribunal Supremo del partido al Diputado por el Distrito 8 y militante del partido, Sr. Joaquín Lavín León. Esto, por constantes actos que no se condicen con nuestra declaración de principios y forma de hacer política", señala el documento gremialista al cual tuvo acceso Puranoticia.cl.

De igual forma, sostienen que "creemos que sus constantes actitudes y ausencias, constituyen una falta a la ética al compromiso adquirido como diputado de la UDI y representante de nuestras ideas y maneras de trabajar en política".

"No pretendemos seguir tolerando que personas como el anteriormente mencionado siga faltando a lo que creemos fundamental: lealtad y real compromiso, no sólo a nuestras ideas, si no que a las personas que votaron por él, creyendo representar a nuestro partido", añadieron desde la UDI Metropolitana.

Finalmente expusieron que "esta presentación se realizará el día lunes 17 de julio al Tribunal Supremo del partido, en contra del Diputado de la República, Sr. Joaquín Lavín León. Pedimos una sanción drástica y ejemplificadora por sucesivos actos que no se condicen con nuestras ideas ni maneras de trabajar en la vida pública".

PURANOTICIA