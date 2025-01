Joaquín Lavín cuestiona prisión preventiva de Cathy Barriga: "La Justicia, lamentablemente, está muy influida por lo mediático"

Joaquín Lavín se refirió a la situación judicial de su nuera Cathy Barriga, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva.

En conversación con Tele13 Radio, el exalcalde manifestó que “hoy día la jjusticia, lamentablemente, está muy influida por lo mediático (…) es muy injusto que ella esté en prisión preventiva”.

"La prisión de libertad es algo muy fuerte porque las razones para estar en prisión preventiva son, uno, que tú puedas seguir cometiendo el delito, digo esto porque recuerdo que Daniela Jadue, cuando cayó en prisión preventiva la jueza dijo 'es que es alcalde Recoleta', por lo tanto, entre comillas uno podría decir que 'como es alcalde podría seguir cometiendo el delito', pero en el caso de Cathy no, ella no era alcaldesa", agregó.

En cuanto al argumento sobre que Barriga podría entorpecer la investigación, el exjefe comunal sostuvo que “ella llevaba 10 meses en arresto domiciliario total y no había pasado nada. Y el riesgo de fuga, ella pone un pie fuera de su casa y la están siguiendo con cámaras con drones, ese es el nivel. Las razones para darle prisión preventiva no cobran en ningún caso”.

“Además, hay un tema más de fondo, que ese déficit famoso de 30 mil millones o algo así, no existe, no es tal, está mal calculado, y te lo digo por saber de temas municipales, son cosas que después se aclararan en el juicio, lo que más me interesa a mí es que ojalá pueda salir libre luego por su familia y sus hijos”, complementó.

Al ser consultado sobre si le preocupa la situación de su hijo Joaquín Lavín León, quien también está siendo investigado, el académico expresó que “todas las cosas hay que verlas cuando llegan. Lo que me interesa a mí, aquí te hablo como papá, como abuelo, como suegro, esa es la calidad que a mí más me interesa estar apoyando”.

En ese sentido, dijo que conoce “mucho menos de ese caso porque he estado más preocupado del tema de la Cathy porque hoy día ella está presa, entonces hay que tratar de que salga de ahí luego”.

“Todo eso en gran medida son cuentos. ‘El alcalde en la sombra’, conociendo a Cathy, conociendo su personalidad, no aceptaría ningún alcalde en la sombra, aunque fuera su marido. Yo creo que esas cosas se van a caer por su propio peso cuando llegue su minuto, pero sí me parece que a Cathy le ha tocado vivir cosas muy injustas”, aseveró.

