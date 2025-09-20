Jinete del Cuadro Verde sufre grave accidente durante presentación en La Reina

La celebración de Fiestas Patrias en el Parque Padre Hurtado, en La Reina, se vio marcada este sábado por un accidente durante la presentación del Cuadro Verde de Carabineros, que generó preocupación entre el público asistente.

Según registros compartidos en redes sociales, un uniformado perdió el control de su caballo al intentar una maniobra en curva y cayó violentamente al suelo, mientras el animal continuaba corriendo por la explanada. La escena, presenciada en vivo por cientos de personas, obligó a interrumpir el espectáculo para socorrer al funcionario.

Otros carabineros acudieron de inmediato para controlar al equino, mientras el afectado era atendido y posteriormente trasladado al Hospital de Carabineros (Hoscar). Desde la institución se informó que ingresó consciente y que “se encuentra sin riesgo vital y en este momento en rayos para determinar si mantiene alguna fractura”.

El hecho rápidamente generó debate en redes sociales, donde circularon videos y comentarios de asistentes que manifestaron su inquietud por la seguridad de este tipo de presentaciones ecuestres, tanto para los efectivos policiales como para los caballos.

PURANOTICIA