Jiles defiende propuesta de retiros previsionales y emplaza al futuro ministro García Ruminot a revelar "si sacó alguno de los tres retiros"

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, le respondió al futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, luego que descartara que esté contemplado en la futura agenda legislativa un proyecto de nuevos retiros desde las AFP.

El próximo secretario de Estado señaló que sabemos lo que “significó en materia de inflación y que finalmente los propios trabajadores terminaron viéndose perjudicados por los retiros. Yo esperaría que no persistamos en ese tipo de iniciativas”.

Al respecto, en conversación con Infinita, la legisladora dijo que “le gustaría saber cómo votó en los retiros el ministro García cuando fue senador. También me gustaría preguntarle al ministro si él sacó algunos de los tres retiros”.

“Lo que él sostiene es que estos retiros serían dañinos y que, por lo tanto, el Gobierno no estaría en condiciones. Me imagino que, si él votó a favor de algún retiro, de algo que considera dañino o si el sacó alguno de eso retiros, estaría el señor García en un problema”, añadió.

La parlamentaria afirmó que “los fondos previsionales son propiedad privada de las personas no le pertenecen ni al senador García, ni a mí, ni al señor Squella, ni al propio Kast” y manifestó que a su juicio “sería necesario que el Gobierno estudiara la posibilidad de un retiro”.

PURANOTICIA