Jiles asegura que Jara está "arrastrándose por los votos de Parisi" tras valorar el "aporte a la política" del líder del PDG

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, arremetió contra Jeannette Jara luego que la candidata presidencial valorara el "aporte" a la política de Franco Parisi.

A través de su cuenta de X, la parlamentaria aseguró que la exministra del Trabajo se está "arrastrando" por los votos del economista.

La abanderada elogió que "Franco tuvo una estrategia muy interesante, hay aprendizaje que hacer de eso, lo digo humildemente" y valoró "mucho su aporte a la política, porque refresca y da una mirada distinta".

Ante estas declaraciones, la legisladora reelecta por el Distrito 12 acusó a Jara de estar "arrastrándose por los votos de Franco Parisi al que hace una semana funaban. Cómo me estoy divirtiendo".

Complementó diciendo que: "No me hagan tanto reír. ¿Irá a pedirle la terraza y los canapés a Zalaquett de nuevo?".

En esta última frase, Jiles hizo referencia al encuentro de Jara, cuando era ministra, con el expresidente de la CPC, Ricardo Mewes, directivos de las AFP Capital y Provida, ejecutivos de Larraín Vial y Pablo Zalaquett en la casa de este último.

PURANOTICIA