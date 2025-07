Jefe de senadores UDI descarta apoyar denuncia de legisladores RN por Matthei: dice que "no es bueno judicializar la campaña"

El jefe del comité de senadores de la UDI, Sergio Gahona, aseguró que “no es bueno judicializar la campaña”, por lo que descartó apoyar una posible acción legal de los legisladores de Renovación Nacional por los ataques contra Evelyn Matthei.

“Evelyn Matthei tiene todo el legítimo derecho a sentirse ofendida, sentir de que efectivamente hay una campaña desprestigio en su contra y a juzgar por los antecedentes que hay, así parece. Ahora, de ahí a judicializar esto, yo la verdad, las cosas que tendría mis reservas", señaló en entrevista con Emol TV.

Y puso énfasis en que "judicializar en este minuto estos procesos no conducen mucho a una unidad que es tan esperada por toda la ciudadanía en el caso de nuestro sector".

“No es bueno judicializar la campaña. No es bueno que nuestro sector se vea enredado en un juicio ni nada por el estilo. Por lo tanto, nosotros como bancada descartamos toda posibilidad de apoyar la querella que han planteado algunos senadores de Renovación Nacional, que insisto, apoyamos su legítimo derecho a hacerlo. Pero ahí a nosotros hacernos parte de ello o estar de acuerdo con los contenidos de esa querella, no es así".

Gahona fue claro en señalar que "no podemos negar que efectivamente existe un ataque deliberado contra Evelyn Matthei para demoler su imagen personal y así afectarla en su candidatura. Eso es cierto. Ahora, que eso provenga del Partido Republicano de manera institucional, digitado y dirigido por José Antonio Kast, en fin, por el presidente del partido, yo tengo mis dudas de que eso sea así".

Y agregó que "si se trata de bots solamente no tiene sentido estar haciendo persecuciones judiciales".

A su juicio, "el rival de todos nosotros, de toda la oposición y que incluye evidentemente a Evelyn Matthei, el rival es por supuesto Jeannette Jara. Es ella la que tenemos que vencer".

El senador UDI además dijo que "lo importante es que algún candidato de derecha pase a segunda vuelta. Yo espero que sea Evelyn Matthei, pero si no es Evelyn Matthei, tendrá que ser José Antonio Kast. El respaldo está. Nosotros vamos a respaldar a quien pasa a segunda vuelta y esperamos que el Partido Republicano y todos los adherentes de Kast, si ellos no pasan a segunda vuelta, también manifiesten su respaldo absoluto a la candidata Matthei”.

Finalmente, expresó que "yo esperaría que el tono se moderara. Yo creo que exagerar en esto no tiene mucho sentido. Debemos resolver los temas parlamentarios. Hay que buscar pactos por omisión o algún mecanismo de mayor unidad, de tal manera que tener unas listas o lista lo suficientemente inteligente para ganar el Parlamento. Porque nada sacamos con tener a Evelyn Matthei de Presidenta si tenemos un Congreso en contra".

