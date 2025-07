Jefe de Epidemiología del Minsal refuerza llamado a vacunarse ante circulación de virus respiratorios

El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, alertó sobre la baja cobertura de vacunación contra la influenza en niños menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas y cuidadores de prematuros.

En entrevista con radio Pauta, el especialista advirtió que, “aunque la circulación de influenza ha bajado, el virus respiratorio sincicial predomina y hay cuatro grupos de riesgo con baja cobertura”.

“Esos cuatro grupos están entre el 60 y el 63% de cobertura”, indicó Jorge Vilches, y agregó que “el virus predominante hoy es el virus respiratorio sincicial, con un 35,7% de circulación. Afecta principalmente a niños, entre 1 y 4 años”, señaló.

“Los últimos datos que tenemos corresponden a la semana epidemiológica 26, eso quiere decir, la semana pasada, entre el 22 y 28 de junio, la primera semana además en que los niños estaban de vacaciones, es que, del total de muestras de virus respiratorios recibidos por el Instituto de Salud Pública, el 43,1% dieron positivas”, indicó.

“El llamado a vacunarse es preventivo, no porque observemos una curva en ascenso. No puede descartarse que no se produzca otro peak de circulación viral”, anticipó.

“El Covid cambió el comportamiento de los virus respiratorios. Este año la estrategia de adelantar la vacunación al 1 de marzo permitió que la población contara con una inmunidad mejor preparada para la circulación viral”, explicó.

“El año pasado se perdieron más de 1.200.000 dosis. La pérdida del total de las dosis adquiridas es de alrededor del 5%. Si bien no es aceptable, fue lo mejor que se pudo trabajar para el contexto”, finalizó.

PURANOTICIA