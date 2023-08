Jefe de diputados de la UDI por pacto fiscal anunciado por el Gobierno: "Para subir impuestos no va a contar con nuestros votos"

Guillermo Ramírez lamentó "la forma en que se da nacimiento a este pacto, primero porque no es un pacto, ellos no han acordado nada con nosotros, no se han sentado a conversar, no hubo propuestas concretas".