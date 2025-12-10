Jefe de campaña de Kast aclara que "no está dentro de nuestros planes tocar las 40 Horas, eliminarlas o hacer cambios"

El jefe de campaña de José Antonio Kast, Martín Arrau, analizó el desempeño del candidato presidencial del Partido Republicano en el debate de Anatel, sus propuestas en materia económica y las últimas actividades de la campaña para la segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre.

En conversación con T13 Radio, se refirió al cara a cara televisivo y el ánimo en el sector de cara al cierre de la campaña: “Hubo espacio para aclarar dudas, mostrar propuestas. Bien, vimos al candidato sólido, los equipos quedaron contentos, la gente también. Así que vamos cerrando etapas, ya recordemos que la campaña se acaba mañana, último día de campaña”.

A lo que agregó que “si uno es responsable y uno está corriendo para Presidencia, evidentemente tiene que trabajar en ese escenario y en eso se ha estado. Yo te comentaba que estuve ayer en unas reuniones que no eran de campaña, que eran de infraestructura pública, que es otro tema que me ha tocado abordar”.

“Eso es lo que exige la responsabilidad, porque de ganarse, si así lo deciden los chilenos, imagínate que el 11 de marzo tienes que llegar a instalar un gobierno, pero no ver qué vas a hacer, sino que empezar a ejecutar por ciertas urgencias que hay”, agregó.

En cuanto a las propuestas económicas en caso de llegar a La Moneda, Arrau indicó que “si uno ve el programa que está en Servel, que es el programa oficial, no aparece, a las 40 Horas no se hace referencia y como ha dicho el candidato, a mí mismo me ha tocado aclararlo, no está dentro de nuestros planes tocar las 40 Horas, eliminarlas o hacer cambios”.

En ese sentido, el representante de Kast añadió que “la candidata Jara decía que ella fue muy exitosa en muchas políticas y hace una serie de anuncios. Políticas que hoy día nos tienen con un nivel de desempleo enorme, con un nivel de informalidad enorme, y por eso también hay que ser muy criteriosos y decir que hay que darse cuenta que estas reformas, como las 40 Horas, la ley la rigidización laboral y tantas otras cosas, han tenido un impacto negativo en el empleo, como lo dice el Banco Central y muchos economistas, y por eso hay que ver cómo a las Pymes les damos algún alivio o algún mecanismo para paliar esto”.

“Lo que tenemos que hacer es generar empleo, no sacamos nada con decir que las personas necesitan más tiempo para estar en familia, pero si no tienen empleo”, complementó.

Sobre la postura del comando de Kast frente a la inmigración irregular, el jefe de campaña planteó que “lo primero es cambiar la música de esto, o sea, cambiar el clima, porque lo que hay en Chile hoy día es un efecto llamado. O sea, tú puedes venir como inmigrante ilegal, entrar por un paso no habilitado, te quedas acá, recibes beneficios sociales pagados con el impuesto de todos los chilenos, te estableces viviendo de manera ilegal, no cumpliendo la ley, y no pasa nada”.

“De hecho, reciben muchos beneficios de parte del Estado, pagados por todos los chilenos. Ese efecto de llamada hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Partiendo por barreras físicas para impedir el ingreso, o sea, tener una frontera que sea impermeable tanto para este tema como el narcotráfico, crimen organizado”, añadió.

“Segundo, tipificar como delito el ingreso ilegal. Eso es muy importante para lo que viene después, porque si es que efectivamente tienes personas que han cometido un delito, tú las puedes detener (...) Además del cambio legal del estatus del ingreso ilegal, que sea un delito y no una falta, hay que hacer otros cambios como revisar todos las planes, política y programas que dio el Estado, que dan beneficios y que facilitan la vida a las personas que están de manera irregular, para que efectivamente no pase eso, para que haya un desincentivo a estar”, finalizó Martín Arrau.

