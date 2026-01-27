Jefe de bancada del FA cree que "a lo menos van a haber tres oposiciones" durante el Gobierno de Kast

El jefe de bancada del Frente Amplio (FA), Jaime Sáez, se refirió al quiebre al interior del oficialismo y como se configurará la futura oposición en el Gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con Duna, el diputado descartó que exista una sola fuerza articulada. “Creo que a lo menos van a haber tres oposiciones, se les olvida que existe el PDG también”, señaló.

En cuanto a los dichos de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, sobre la configuración de las oposiciones, el parlamentario dijo que le "parecen declaraciones más para la galería, que responden también a una dinámica interna del PS y que no se condice mucho con la realidad que hacen nuestros alcaldes y alcaldesas en conjunto".

Respecto a al quiebre en el oficialismo, Sáez llamó a "ir bajándole a este tipo de bravuconadas. Yo creo que no hay un quiebre realmente” y sostuvo que “en lo cotidiano, en lo concreto, en el trabajo, no se evidencia que hay un quiebre”.

Sobre el llamado del Presidente Gabriel Boric a que los partidos estén “a la altura”, el diputado manifestó que “hay ciertos dirigentes que buscan llevar agua a su propio molino”.

Por otro lado, Sáez comentó sobre las conversaciones que habría sostenido el Presidente electo, José Antonio Kast, con la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, previo a ser nombrada como futura ministra de Seguridad de su gabinete.

"Una cosa es convidar a una persona a que forme parte de un gobierno, pero otra cosa es establecer conversaciones con mucha anterioridad en medio de investigaciones", indicó.

Y añadió que si bien sería positivo despejar dudas, no tiene expectativas de que aquello ocurra. “Por el bien de Chile, que se aclare, pero las expectativas de que pase son 0”, precisó.

PURANOTICIA