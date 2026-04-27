Jefe de bancada de Republicanos acusó "deshonestidad intelectual" de la oposición ante supuestos recortes de programas

Frente a los cuestionamientos surgidos hacia el plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, la respuesta no se hizo esperar desde el Partido Republicano.

Fue el jefe de bancada de la colectividad, el diputado Benjamín Moreno, quien arremetió contra la oposición, señalando que sus adversarios caen en una "deshonestidad intelectual" al instalar la idea de supuestos recortes.

Durante una entrevista con radio Cooperativa, el parlamentario abordó el polémico documento emitido por el Ministerio de Hacienda. Dicho texto plantea la posibilidad de poner fin a 142 programas distribuidos en 22 ministerios, lo que involucra recursos superiores a los 5 billones de pesos anuales. Al respecto, el legislador aseguró que se percibe “una sobrerreacción de algunos sectores que ven la oportunidad del aprovecharse políticamente” de este oficio.

En cuanto a la labor desempeñada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el representante republicano justificó su accionar técnico. “Que la Dipres haga recomendaciones técnicas en base a los criterios de una comisión de gasto y reestructuración del gasto público y la eficiencia, está bien; lo que no puede pasar es que con un grado de deshonestidad intelectual lleguen a plantear que, con un oficio de la Dipres, donde evalúa los programas y te los pone en las casillas o en los criterios que trae esta comisión, te digan ‘no, quieren descontinuar con esto’”, argumentó.

Para ilustrar su punto, Moreno utilizó como referencia el Programa de Alimentación Escolar administrado por la Junaeb. Sobre esta iniciativa, planteó la siguiente interrogante: “¿Quién no estaría de acuerdo con mejorar un programa? Por ejemplo, el de Junaeb, si vemos espacios de mejora para que no queden las embarradas o los despilfarros de los cientos de millones que se gastaban por colación o en los computadores que no eran capaces de entregar, para esas mejoras, ¿no estaría de acuerdo con mejorar la eficiencia”.

El tono confrontacional adoptado por el Presidente Kast hacia la izquierda y la administración predecesora también encontró respaldo en las palabras del diputado. “No hizo más que recordar, o sea, en el gobierno pasado tuvieron problemas con los computadores de las becas TIC, según informes de la Contraloría, más de 9.000 computadores los entregaron mal; se perdieron grandes miles de millones de pesos por raciones que no se entregaron o no sé cuántos millones por unos desayunos”, detalló el jefe de bancada.

Volviendo a referirse al Programa de Alimentación Escolar, el legislador fue enfático en aclarar la postura de su sector: “No queremos descontinuarlo, queremos que las cosas funcionen bien”.

Posteriormente, lanzó un duro mensaje dirigido a sus contradictores políticos. “Le pedimos a la oposición que sean honestos en el debate, porque personas que dejaron el descalabro por los cuales se les colaban problema, o sea, los mismos que no fueron capaces, te vienen a decir que es un peligro que tú recibas un oficio de una comisión técnica donde te señala que puede haber falencias en distintos programas, donde la decisión la tienes tú. Creo que acá tenemos que tener un grado de honestidad intelectual cuando vamos a entrar en el diálogo”, sentenció.

En otro ámbito del acontecer nacional, las recientes dimisiones de trabajadores en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, originadas tras la destitución de la directora Loreto Maturana, fueron blanco de sus críticas. Frente a este escenario sanitario, Moreno expresó: “Si hay personas que por una diferencia política van a renunciar y van a postergar operaciones o distinto tipo de cosas en la atención de salud, bueno, que se vayan”.

Al analizar las cifras de rechazo ciudadano hacia el Ejecutivo, el congresista admitió que estas responden a coyunturas ajenas a la gestión interna. “Si ves la baja, se dan con la situación del Mepco y el alza de los combustibles, que es entendible”, explicó, añadiendo a renglón seguido que “nosotros nos enfrentamos a una situación externa y elegimos el camino de la responsabilidad fiscal”.

Para concluir su intervención, el diputado entregó su apoyo irrestricto al plan de Reconstrucción Nacional. “Varios aspectos de la ley de Reconstrucción, que podría ser lo que llaman la agenda más dura, son aspectos muy ciudadanos. Es difícil encasillar algunas políticas en temas ideológicos, estamos pensando en cosas sociales donde el principal objetivo de esto es recuperar la economía y el empleo”, remató.

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