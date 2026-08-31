Jefe de bancada de Evópoli cuestiona asistencia de Presidente Kast a Foro Madrid y espera que manifieste "una posición moderada"

El diputado y jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, se refirió a la participación que tendrá el Presidente José Antonio Kast en el Foro Madrid que se realizará este jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

En conversación con radio Universidad de Chile, el parlamentario afirmó que "hay ciertos puntos de estos foros que son ideológicos e identitarios que no nos representan y por lo mismo no participamos de ellos, pero también hubiésemos esperado que el Presidente de la República tampoco lo hiciera".

En esa línea, manifestó que hay una diferencia entre asistir a este tipo de instancias, "cuando lo haces como jefe de Estado, como el máximo representante de un país, en el cual no solo representas a ese partido político o ese sector político sino que representas a todo Chile”.

El legislador dijo que espera que el Mandatario "marque una posición de jefe de Estado, sin caer en declaraciones o afirmaciones que puedan generar una posición compleja respecto a la posición de Chile en determinados temas".

Y apuntó a "que los discursos y las palabras que pueda usar el Presidente en el Foro Madrid hablen más bien de una posición moderada respecto a los temas y no marquen una posición extrema en que podrían complejizar o dificultar las posiciones de Chile el día de mañana".

Por otro lado, Guzmán comentó las declaraciones del Partido Republicano tras los dichos del exministro Gonzalo Blumel y aseguró que la colectividad "deslegitimó planteamientos que vienen desde el mundo académico, desde el mundo político respecto a la reforma constitucional".

"Responder de la forma que lo hizo Gonzalo responde también a un emplazamiento, a una acusación bien poco fundada", añadió.

El congresista sostuvo que "los chilenos entendemos que hay una crisis de seguridad, entendemos que hay una crisis de seguridad que debe ser abordada de forma urgente, pero también sabemos que la forma de enfrentar esa crisis no significa perjudicar o afectar los derechos de las personas".

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