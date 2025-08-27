Jefe de bancada de diputados de la DC reinstala idea de que Jeannette Jara suspenda su militancia en el PC

El jefe de bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Héctor Barría, emplazó a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara a tomar distancia formalmente del Partido Comunista (PC), luego de las declaraciones del timonel del conglomerado, Lautaro Carmona, contra el exministro de Hacienda, Mario Marcel.

"Llegó el momento en que la candidata Jeannette Jara, suspenda su militancia en el Partido Comunista. La han maltratado, tanto en la Primaria como actualmente", afirmó el parlamentario.

Agregó que "insistir en que (Daniel) Jadue sea candidato, y Carmona, rompiendo vínculos, tratando mal al mejor ministro que tuvo este Gobierno, al ministro Marcel, la verdad que ya esto no da para más".

Barría sostuvo que: "¿Para qué estamos con cosas? Que suspenda su militancia en el Partido Comunista le permitiría crecer más electoralmente, representando las ideas moderadas que nuestro país necesita en seguridad, en crecimiento económico y en salud", aseveró.

Cabe recordar que en julio, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, anunció en julio que la exministra del Trabajo suspendería su militancia en el PC, esto para representar a una “alianza más amplia, con un programa más amplio” en la elección presidencial de noviembre. Sin embargo, posteriormente se desdijo.

Posteriormente, en su cuenta de X, el exjefe comunal escribió que “para aclarar: es un error haber planteado como una decisión tomada algo que aún no es discutido en la instancia partidaria correspondiente“.

PURANOTICIA