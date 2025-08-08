Jefa territorial del comando de Jeannette Jara reiteró que hubo un error en el programa al plantear la nacionalización del cobre

La exsubsecretaria Nicole Cardoch, jefa territorial del comando de Jeannette Jara, reiteró que hubo un error en el programa de primarias al plantear la nacionalización del cobre, pero fustigó a José Antonio Kast por denunciar este hecho, en circunstancias que en su campaña "ha usado la desinformación y la mentira".

En entrevista con Tele13, Cardoch recordó que la exministra "dijo que fue un error tenerlo ahí en el programa, pero más allá de eso, a mí lo que me llama la atención es que sea el candidato Kast quien acusa este tipo de manipulaciones cuando ha pretendido tener una candidatura que ha usado mucho la desinformación y la mentira como herramienta política".

Añadió que el programa de primaria "tiene que tener un reseteo y un nuevo momento, que es el momento en que estamos ahora" y aseguró que "fue un documento valido. Lo que quiero decir es que, efectivamente, si Jeannette Jara hubiera querido llegar con esas ideas hasta la primera vuelta presidencial, se hubiera inscrito directamente a la primera vuelta presidencial".

Requerida si Jeannette no leyó el programa de primarias, como afirmó Kast, la exsubsecretaria respondió: "No, yo creo que caer en eso era un error. Representó quizás una idea inicial, pero que evidentemente no representa hoy día al programa que se está construyendo entre las distintas fuerzas".

"Fue un error incluirlo en el programa en ese minuto. No es una idea con la que nosotros vamos a insistir en esta nueva creación del programa y la construcción. Y por eso también son las etapas", enfatizó.

