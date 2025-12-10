Jefa de campaña de Jara y la importancia de la segunda vuelta: "Lo que se juega el domingo son los derechos sociales"

La presidenta del Partido Socialista y jefa de campaña de Jeannette Jara, Paulina Vodanovic, se refirió al último debate presidencial de cara a las elecciones de este domingo.

La senadora dijo que "la verdad es que no analizamos en profundidad el debate", pero señaló que Kast "no clarificó las posiciones, ni respecto a la indemnización por año de servicio, ni respecto a las 40 Horas, ni tampoco respecto de los eventuales cambios a la PGU".

Además, indicó que debatieron sobre “la importancia del resultado de este domingo. Porque lo que se juega el domingo son los derechos sociales de las personas. Son mantener estos beneficios y eso es finalmente lo que es importante para la gente”.

Respecto a la opinión de voceros de Jara respecto a las declaraciones de la abanderada sobre la líder opositora venezolana, María Corina Machado, Vodanovic manifestó que “ella señaló que había distintas versiones y visiones acerca de María Corina, y que ella consideraba que Maduro era un dictador”.

