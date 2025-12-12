Jefa de campaña de Jara afirma que la elección presidencial "no es un plebiscito a este Gobierno"

La presidenta del Partido Socialista y jefa de campaña de Jeannette Jara, Paulina Vodanovic, afirmó que la segunda vuelta presidencial “no es un plebiscito a este Gobierno”.

Según explicó en T13 Radio, la concentración de votos opositores en primera vuelta se debe a la narrativa impulsada por José Antonio Kast, quien “ha querido instalar permanentemente” la idea de que “Jara es Boric”.

“Creo que la continuidad que se ha querido instalar tampoco es tal, porque evidentemente, incluso hoy día estaba viendo un artículo que no alcancé a leer, de que hay una crítica desde la candidatura de Jeannette Jara a muchos temas del gobierno”, dijo.

“Ella ha sido crítica en materia de vivienda, ha sido crítica en distintos temas, públicamente, en materia de seguridad, ahora ha dicho ‘voy a usar todas las herramientas del Estado de Derecho para terminar con la situación que hay en las poblaciones, para complementar las medidas que ha tomado el gobierno en materia migratoria’, por ejemplo, porque ha adquirido la convicción de que eso es necesario en este momento para nuestro país”, agregó.

Esa postura, añadió, se refleja en su compromiso: “Voy a usar todas las herramientas del Estado de Derecho para terminar con la situación que hay en las poblaciones, para complementar las medidas que ha tomado el gobierno en materia migratoria”.

Para Vodanovic, la consecuencia de instalar la idea de continuidad es distorsionar el debate, porque “nosotros no estamos juzgando al pasado, estamos proponiendo al futuro”.

En su visión, las críticas que se atribuyen a Jara también muestran su capacidad de enfrentar desafíos: “La reforma previsional no fue fácil”, señaló, destacando que su fuerza permitió avanzar en un proyecto considerado imposible.

De ahí, concluyó, proviene la confianza que genera la candidata: “Yo creo que, si uno quiere decirlo en el aspecto positivo, veo que su fuerza permitió avanzar en un proyecto que era prácticamente imposible, muchos de los nuestros decían, no, mira si esto no va a salir, ¿cómo lo va a sacar?”.

“También hay un permanente pesimismo, diría yo, en la política, y lo que yo veo en ella es que cuando tiene la determinación de avanzar, y por eso yo creo que la gente le cree a Jeannette Jara, y yo en lo personal también le creo, le creo que si ella dice las cosas la va a poder cumplir”, finalizó Vodanovic.

PURANOTICIA