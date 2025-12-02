Jefa de campaña de Jara aborda la situación en la frontera con Perú y afirma que "hubo una demora del Gobierno"

La jefa de campaña de Jeannette Jara, Paulina Vodanovic, se refirió al despliegue de la candidata presidencial Jeannette Jara, y a sus críticas a la gestión del Gobierno respecto a la situación en la frontera con Perú.

En conversación con Duna, la presidenta del Partido Socialista (PS) señaló que "nos quedan dos semanas para seguir trabajando y seguir desplegando la campaña que también ha tomado las ideas de otros candidatos".

En cuanto a los cuestionamientos de Jara a la gestión del Ejecutivo por lo ocurrido en la frontera norte, la senadora afirmó que la candidata ha sostenido que ante un incidente "independiente de las causas, el día viernes no hubo ninguna autoridad del Gobierno que estuviera allí”.

Sin embargo, Vodanovic sostuvo que "hubo una demora del Gobierno, pero más allá de esto tenemos que hacernos cargo. No puede venir Kast y decir que no se ha hecho nada, como si esto fueran soluciones mágicas".

Por otro lado, la parlamentaria destacó la trayectoria de Jara remarcando las diferencias con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. "Si uno compara trayectorias vitales y currículum, a toda vista nuestra candidata tiene mayor experiencia en la solución de problemas reales", precisó.

