Jefa de campaña de Gonzalo Winter acusa "ataques personales" desde el Socialismo Democrático

La jefa de campaña de Gonzalo Winter, la diputada Gael Yeomans, abordó las críticas que han surgido en las últimas semanas por parte de la candidatura de Carolina Tohá.

En conversación con Infinita, la legisladora recalcó que desde el Frente Amplio “vamos a seguir optando por el camino de la unidad. Nos parece que el esfuerzo que se ha ido generando por construir este bloque que va desde el Socialismo Democrático, los partidos que son parte del Frente Amplio, Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde y los distintos partidos que son parte de la alianza de gobierno es un esfuerzo importante”.

Por otro lado, dijo que ve “una diferencia política, vimos como la candidatura de Tohá fue marcando un camino, que fue el de mesurar algunas propuestas, que ya no era tiempo de reformas estructurales e ir acercándose a un mundo que tiene que ver con la ex concertación (…) y ahí se marca una gran diferencia”.

“Hemos sido autocríticos, y nadie nos puede decir lo contrario, tenemos la capacidad de hacerlo y en el resto no la he visto”, manifestó.

Finalmente, afirmó que “desde el Socialismo Democrático vemos que están atacando a todas las candidaturas y no creo que esa sea una invitación a la unidad. Cuando nos acusan de inmadurez es un ataque personal, no es político, no se puede discutir frente a eso”.

PURANOTICIA