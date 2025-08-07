Cordero dice que no puede referirse a presunto secuestro de empresario "por las características de este tipo de denuncias"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que no se puede “referir públicamente” a la denuncia por presunto secuestro de un empresario en la comuna de Quilicura, región Metropolitana.

"Todas las denuncias que son ingresadas, aún bajo el rótulo de presunto secuestro, son investigadas como secuestro en nuestro país. Eso es lo que les puedo decir. Por la situación característica de este tipo de denuncias, la autoridad no se refiere a ellas públicamente", aseguró tras ser consultado sobre el tema en una ronda masiva nacional conjunta entre Carabineros y la PDI.

El secretario de Estado, posteriormente, explicó el por qué la postura de no entregar mayores detalles sobre la indagatoria.

"En este tipo de denuncias, respecto a este tipo de delitos, una vez que se formulan las investigaciones, no se realizan comentarios. Especialmente, en denuncias de estos delitos", recalcó.

