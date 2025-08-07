Defensoría Penal Pública confirma sumario contra Providel y que "hasta el momento" seguirá con el caso de Monsalve

La defensora regional de la Defensoría Metropolitana Norte, Daniela Báez, confirmó este jueves que la Defensoría Penal Pública inició un sumario contra el abogado de Manuel Monsalve, Víctor Providel, quien fue acusado por la defensa de la presunta víctima del exsubsecretario del Interior de haber mantenido comunicaciones con imputados con el fin de difundir aspectos de la vida privada de su representada, una mujer de 33 años.

“Hemos instruido el inicio de un sumario administrativo para esclarecer los hechos y para determinar si existen faltas a la probidad y ética profesional, que son valores fundamentales en el actuar de todo defensor penal público”, manifestó en el frontis de la sede de la Defensoría Penal Pública en el Centro de Justicia de Santiago.

Precisó que “se determinará en este sumario administrativo si han existido estas faltas, siempre en el margen de un debido proceso y la presunción de inocencia”.

“Hasta el momento, la causa mantiene el equipo de defensa que ha tenido hasta la fecha, todo esto sin perjuicio de lo que pueda arrojar la investigación administrativa”, puntualizó Báez.

La defensora señaló que Providel está a disposición de que se realice la investigación que es de carácter reservado.

