Jeannette Jara y su mensaje final en el debate: "Con mi palabra de mujer les puedo asegurar que yo cumplo"

Jeannette Jara en su mensaje final en el marco del debate presidencial, dio a conocer cuáles fueron las palabras que más escuchó en su gira por Chile.

"Queridos compatriotas, en mi viaje por Chile las palabras más repetidas fueron unidad, igualdad y patria. Chile ya no resiste más odio ni violencia, por eso mañana que es 11 de septiembre debemos disponernos a no olvidar para nunca volver a repetir".

Agregó que "yo represento a una mayoría de nuestro país que quiere cambios con estabilidad y con tranquilidad, de la gente que lucha porque nuestro país siga creciendo, existan mejores salarios, más empleo y mejor calidad de vida".

"A ese Chile real le hablo yo, al que todo le ha costado, porque a mí también me ha costado, al igual que ustedes. A los que se angustian por no poder pagar las cuentas, viven al tres y al cuatro asustados por la delincuencia o temen enfermarse", complementó.

Finalmente, mencionó que "con mi palabra de mujer les puedo asegurar que yo cumplo. Lo he demostrado en los hechos. No soy perfecta, pero tengo una experiencia y estás manos trabajadoras para poner a su disposición. Reitero, les doy mi palabra de mujer".

