Jeannette Jara y la tasa de homicidios por el crimen organizado: "No creo que haya una cifra aceptable"

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, fue la encargada de abrir el foro presidencial del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, instancia que reunió a los ocho aspirantes a La Moneda.

Su intervención se desarrolló sin mayores controversias, aunque no estuvo exenta de tropiezos verbales que ella misma reconoció con humor.

En los primeros minutos de su exposición, presentó los ejes de su eventual gobierno, pero cometió un desliz al referirse a la seguridad ciudadana: “El primero de ellos, sin lugar a dudas, es el combate a la seguridad pública. Perdón, el combate a la delincuencia, fortaleciendo la seguridad pública”. Ante el error, reaccionó con una broma: “Ahí va a dar para otro meme”.

Minutos más tarde, otro lapsus marcó su discurso: “Espero también, que en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico contemos con la misma evasión, ovación, perdón, para poder levantar el secreto bancario”.

SEGURIDAD

La candidata abordó el eje temático “Seguridad Ciudadana y Libertades Individuales”. En ese contexto, se le consultó por la tasa de homicidios que proyecta alcanzar al año 2030 y por las dos medidas prioritarias que impulsaría para enfrentar la criminalidad sin afectar los derechos civiles.

En su respuesta, la militante del Partido Comunista reconoció que, si bien las cifras de homicidios han mostrado una tendencia a la baja, persiste una preocupación creciente por la expansión del crimen organizado en el país. “Pese a que la tasa de homicidios ha disminuido, preocupa cómo el crimen organizado ha entrado al país. No creo que haya una cifra aceptable”, señaló.

Frente a este escenario, subrayó la necesidad de reforzar las capacidades del Estado en materia de seguridad. “Tenemos el desafío de fortalecer las policías y la inteligencia, para combatir este fenómeno”, afirmó, destacando que dichas acciones deben implementarse con pleno respeto a las libertades individuales.

SUELDO VITAL

En el marco temático del foro, la exministra centró su exposición en propuestas económicas vinculadas al trabajo doméstico y los cuidados no remunerados. “Quiero señalar que es importante pensar en una avanzada en nuestra sociedad que nos permita prepararnos para este envejecimiento que se está multiplicando aceleradamente”.

“Dentro del programa de gobierno tenemos varias medidas. Una de ellas es reconocer el trabajo que hoy día hacen las cuidadoras, que se cubre con una prestación monetaria que es de 33 mil pesos. Yo lo quiero decir porque es un estipendio muy bajo y que alcanza a 30 mil cuidadoras en nuestro país. Nosotros lo vamos a avanzar en cobertura a 60 mil personas con un estipendio de 160 mil pesos", indicó.

En esa línea, añadió: “Créanme que me gustaría que lo avanzáramos a más gente y el monto se reconociera de mejor manera, pero eso es algo en lo cual tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad. Por un lado, necesitamos más derechos sociales y garantía, pero por otro lado la carga tributaria es la que es y algunos en vez de pensar en recaudar más están pensando en recaudar menos, proponiendo bajar impuestos. Entonces la caja no da".

La candidata del oficialismo aprovechó la tribuna para cuestionar la ausencia de sus contendores en la Enape, encuentro dedicado a la pequeña y mediana empresa. “Realmente estuve sola, los emprendedores del país, no sé a quiénes invitaron además de mí, pero me habría gustado que hubiesen podido también mis colegas candidatos y candidatas participar”, expresó.

PURANOTICIA