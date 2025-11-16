Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentarían en una segunda vuelta, según el nuevo reporte del Servicio Electoral

Con 2.438 mesas escrutadas, de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero, correspondiente al 5,96%, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer un primer resultado preliminar de la Elección Presidencial en todo nuestro país.

Los números muestran que la candidata del pacto «Unidad por Chile», la militante del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, se queda con el primer lugar de los votos, con 177.409 sufragios a su favor, correspondientes al 26,40%.

El segundo lugar, en tanto, es para la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien logra quedarse con 168.661 votos a su favor, equivalente al 25,10% del total a nivel nacional, por lo que sería la carta que pasaría a segunda vuelta junto a Jara.

Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), aparece sorpresivamente en tercer lugar, con 117.320 votos, correspondientes al 17,46%, aunque no le estaría alcanzando para avanzar a la segunda vuelta de la Elección Presidencial de nuestro país.

Recién en el cuarto lugar aparece la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (militante de la UDI), quien se queda con 96.033 sufragios a su favor, los cuales corresponden al 14,29% de toda la votación en Chile.

Muy de cerca lo sigue el libertario Johannes Kaiser, con 92.714 votos a su favor, lo que equivale al 13,80% del total nacional.

Cierran el listado Harold Mayne-Nicholls, con 8.617 (1,28%); seguido por Marco Enríquez-Ominami con 7.168 (1,07%) y Eduardo Artés, con 4.100 sufragios (0,61%).

