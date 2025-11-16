Evelyn Matthei reconoció su derrota presidencial y felicitó a José Antonio Kast: "Hoy son otros los que tienen opciones"

Evelyn Matthei reconoció su derrota en la Elección Presidencial y anunció que se va a reunir con José Antonio Kast para felicitarlo por su victoria y pase a segunda vuelta.

Desde su comando ubicado en Las Condes, y acompañada de figuras de su comando como Juan Sutil y Paula Daza, entre otros, la ahora ex candidata emitió sus palabras.

"Ante todo, quiero dar las gracias: gracias a Chile Vamos, a la UDI, mi partido; a RN, donde me formé políticamente, a los amigos de Evópoli y a Demócratas y Amarillos que valientemente se sumaron a esta carrera", sostuvo la ex Alcaldesa.

Luego, sostuvo que "hoy son otros los que tienen opciones, los felicito".

"Quiero enviarle mi abrazo y felicitaciones a los candidatos de nuestra coalición. Quiero agradecer a todos los que me han acompañado: Juan Sutil, Juan Antonio Coloma, Paula Daza, Cecilia Morel, Diego Paulsen, María Elena Chadwick", agregó.

Finalmente, la ex candidata presidencial de Chile Vamos indicó que "ahora vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo como corresponde".

PURANOTICIA