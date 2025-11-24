Jeannette Jara y decisión de José Antonio Kast de no asistir a debates: "Cuando alguien se esconde es porque tiene algo que ocultar"

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, volvió a criticar al abanderado republicano, José Antonio Kast, por no asistir a debates y lo acusó de estar escondiendo algo.

"Yo no me escondo, estoy aquí porque tengo coraje, tal cual lo haré cada día que sea Presidenta de Chile. Soy una mujer de hechos y resultados concretos, como las 40 horas y la reforma a las pensiones", expresó en redes sociales.

A ello agregó que "mi compromiso es con Chile, con las pymes, con el ingreso vital de $750, con la reducción de las cuentas de la luz en un 20%, con la devolución del IVA en los medicamentos, y con el tope a los sueldos millonarios de los políticos".

"Estoy aquí porque creo que debe haber más carabineros en nuestro país en cada una de las comunas y tiene que terminarse la justicia VIP, que trata a algunos con pañuelo de seda y a otros con toda la rudeza del sistema", enfatizó.

También expresó que "estoy aquí porque creo en un Estado al servicio de las personas y no para servirse de él. Kast se esconde. La pregunta es por qué lo hace".

"Lo hace porque no puede explicar qué pone en riesgo al reducir los 6 mil millones de dólares, si las pensiones, la salud o la educación", aseguró.

"Lo hace porque porque su principal asesor económico es el de la colusión de los pollos y de las farmacias", afirmó.

Finalmente, dijo que "cuando alguien se esconde, es porque tiene algo que ocultar. Soy Jeannette Jara, y yo no me escondo, cumplo".

