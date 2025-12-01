Jeannette Jara tras obtener el 2% en consulta digital del PDG para la segunda vuelta: "Lo tomo como un desafío"

La visita de Jeannette Jara a Nueva Imperial estuvo marcada por su reacción a los resultados de la consulta del Partido de la Gente (PDG). El sondeo online entregó un 78% por anular, un 20% para José Antonio Kast y apenas un 2% para la candidata oficialista y de la DC.

Ese escenario, lejos de desanimarla, fue interpretado como un reto: “Lo tomo como un desafío. Yo la verdad creo que siempre en las elecciones uno tiene que hacer el mejor esfuerzo para tener el mejor resultado”.

Para justificar su confianza, recordó experiencias pasadas en que logró revertir pronósticos adversos: “En enero del 2025, cuando era ministra, todos me decían que la reforma (de pensiones) no iba a salir y salió… Cuando fui a las primarias… gané con un 60%. Y cuando fui a la primera vuelta, gané la primera vuelta, aunque algunos pensaban que la segunda vuelta iba a ser entre dos candidatos de apellido alemán”.

En paralelo, Jara cuestionó la estrategia de Kast de enviar al senador electo Rodolfo Carter a la frontera con Perú. Según explicó, la presencia militar peruana responde a decisiones propias de ese país: “En torno al tema de Arica… Perú, al igual que Chile en el 2023, tomó la decisión de desplegar sus fuerzas militares en todos los países fronterizos con Perú, no solo con Chile”.

Para ella, la acción de Carter busca amplificar un discurso político: “Lo que hace Carter al trasladarse para allá, me da la impresión que es parte de avivar el mismo tema… los temas fronterizos, a mi entender, no se pueden usar para efectos de campaña”.

Finalmente, advirtió sobre el riesgo de instrumentalizar la migración: “Lo que tenemos todos los candidatos… es un deber de actuar con seriedad en esto. La migración irregular hay que controlarla de forma debida, pero usar esto para ganarse unos votos más… yo he estado en Chacalluta, y el flujo… es muy similar al de todos los días, y así también lo ha dicho el alcalde de Arica”.

